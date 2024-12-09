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9 декабря 2024, 12:37 Читати українською

В США готовятся к слиянию тысяч небольших банков — Financial Times

В США готовятся к новой эре консолидации среди небольших кредитных организаций, в результате которой число банков может сократиться сразу на несколько тысяч, пишет Financial Times.

В США готовятся к новой эре консолидации среди небольших кредитных организаций, в результате которой число банков может сократиться сразу на несколько тысяч, пишет издание Financial Times (FT).
Фото: depositphotos

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Что известно

Участники рынка ожидают, что с приходом к власти Дональда Трампа завершится эра ограничений на сделки M&A в банковской сфере, ставшая отличительной чертой правления Джо Байдена.

По данным газеты, на сегодняшний день в США насчитывается более 4 тысяч банков, хотя их количество значительно сократилось с пика в 1980-х годах, когда их было более 14 тысяч. Из этого числа большинство составляют небольшие региональные банки с активами в несколько миллиардов долларов.

Одна крупная сделка на рынке уже состоялась: региональный банк Old National Bancorp приобрел Bremer Financial за $1,4 млрд. По мнению Боба Даймонда, бывшего генерального директора Barclays, в ближайшие два-три года число банков в США может сократиться с 4,5 тысячи до 1−2 тысяч, в результате консолидации среди региональных организаций.

Компания Atlas Merchant Capital, которой руководит Даймонд, намерена инвестировать в банки средней руки, испытывающие потребность в капитале из-за нереализованных убытков в портфелях ценных бумаг или кредитов. Эти потери возникли на фоне более быстрого, чем ожидалось, роста процентных ставок.

В последние годы процесс банковской консолидации в США сильно замедлился, пишет FT. При администрации Джо Байдена регуляторы приняли более жесткую позицию в отношении слияний и поглощений, что значительно снизило их количество.

За время его президентства было завершено 507 сделок, что на 44% меньше, чем за первый срок Дональда Трампа. Среднее время для завершения сделки также увеличилось, достигнув шести месяцев в 2024 году, в то время как при Трампе сделки закрывались за пять месяцев.

Замедление консолидации под воздействием жесткой регуляции оказалось существенным барьером для банков, стремящихся к слияниям.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
9 декабря 2024, 12:52
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Невеликий регіональний банк в США коштує як один з лідерів FMCG-рітейлу в Україні. Так і запишем :)
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