«Укрэнерго»: 9 декабря ограничения электричества будут действовать 11 часов

9 декабря ограничения потребления электроэнергии будут действовать в течение 11 часов, сообщило «Укрэнерго».

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Для бытовых потребителей

одна очередь отключений — с 08:00 до 19:00.

Для промышленности и бизнеса

применение графиков ограничения мощности в течение 10 часов — с 07:00 до 20:00.

Компания отметила, что время применения и объемы ограничений могут измениться в течение суток.

Графики отключений для Киева

Графики отключений для Киевской области