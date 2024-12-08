За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1460 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 753 370 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 7 декабря: 1460 российских оккупантов, 5 танков и 29 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 753370 (+1460) человек,
- танков — 9519 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 19571 (+36) ед,
- артиллерийских систем — 21058 (+3) ед,
- РСЗО — 1253 (+0) ед,
- средства ПВО — 1023 (+1) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 20071 (+29),
- крылатые ракеты — 2857 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 30965 (+17) ед,
- специальная техника — 3635 (+2)
Источник: Минфин
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