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8 декабря 2024, 14:16 Читати українською

ЕБРР предоставит «Укрнафте» 80 миллионов евро на развитие газовой генерации

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Европейский банк реконструкции и развития и ПАО «Укрнафта» 6 декабря 2024 подписали кредитное соглашение на 80 млн евро для поддержки энергетической инфраструктуры.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известно«Это соглашение — первое соглашение в рамках крупного инвестиционного пакета для государственных и частных компаний, одобренного Советом директоров банка 4 декабря.
Европейский банк реконструкции и развития и ПАО «Укрнафта» 6 декабря 2024 подписали кредитное соглашение на 80 млн евро для поддержки энергетической инфраструктуры.

Что известно

«Это соглашение — первое соглашение в рамках крупного инвестиционного пакета для государственных и частных компаний, одобренного Советом директоров банка 4 декабря. Кредит в 80 млн евро, предоставленный „Укрнафте“, поможет построить новую современную газовую генерацию, которая усилит энергетическую устойчивость Украины», — отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Отмечается, что заем ЕБРР будет также софинансирован грантами от Нидерландов (9,5 млн евро) и США (12,5 млн евро) через Специальный фонд ЕБРР.

Средства будут направлены на установку газовых электростанций и когенерационных установок общей мощностью около 100 МВт в нескольких областях Украины.

В министерстве отметили, что соглашение между ЕБРР и «Укрнафтой» стало первым соглашением в рамках инвестиционного пакета ЕБРР для Украины на сумму более 1,3 млрд. евро, предназначенного для восстановления энергетической и транспортной инфраструктуры.

В целом, пакет предусматривает финансирование восьми проектов государственного и частного сектора.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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