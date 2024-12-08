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ЕБРР предоставит «Укрнафте» 80 миллионов евро на развитие газовой генерации
Что известно
«Это соглашение — первое соглашение в рамках крупного инвестиционного пакета для государственных и частных компаний, одобренного Советом директоров банка 4 декабря. Кредит в 80 млн евро, предоставленный „Укрнафте“, поможет построить новую современную газовую генерацию, которая усилит энергетическую устойчивость Украины», — отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Отмечается, что заем ЕБРР будет также софинансирован грантами от Нидерландов (9,5 млн евро) и США (12,5 млн евро) через Специальный фонд ЕБРР.
Средства будут направлены на установку газовых электростанций и когенерационных установок общей мощностью около 100 МВт в нескольких областях Украины.
В министерстве отметили, что соглашение между ЕБРР и «Укрнафтой» стало первым соглашением в рамках инвестиционного пакета ЕБРР для Украины на сумму более 1,3 млрд. евро, предназначенного для восстановления энергетической и транспортной инфраструктуры.
В целом, пакет предусматривает финансирование восьми проектов государственного и частного сектора.
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