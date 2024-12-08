«Укрэнерго»: ограничения потребления электроэнергии будут действовать всего четыре часа

8 декабря ограничения потребления электроэнергии будут действовать всего четыре часа, сообщило «Укрэнерго».

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Для бытовых потребителей

одна очередь отключений — с 14:00 до 18:00.

Для промышленности и бизнеса

применение графиков ограничения мощности в течение 10 часов — с 09:00 до 19:00.

Компания отметила, что время применения и объемы ограничений могут измениться в течение суток.

Графики отключений для Киева

Графики отключений для Киевской области

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