Цены на какао подскочили до максимума за полгода

Сырье для шоколада подорожало до максимума почти за полгода. Мартовские фьючерсы на какао-бобы на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) в пятницу, 6 декабря, выросли на 2,4% и торговались на уровне $10 092 за тонну. Это стало самым высоким показателем с 14 июня. Об этом пишет Bloomberg.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как изменились цены

Исторический максимум цены какао на бирже был зафиксирован на уровне $11 722 за тонну на торгах 19 апреля, после чего на рынке началась коррекция. Всего с начала года какао-бобы на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали более чем на 135%.

Фьючерсы на какао выросли до самого высокого уровня за последние шесть месяцев на фоне усиления опасений по поводу падения производства какао-бобов в Западной Африке, пишет Bloomberg.

Поставки какао от Кот-д'Ивуара, ведущего производителя, сейчас опережают прошлогодние темпы, однако сохраняются опасения относительно будущего урожая. Засуха в Западной Африке может навредить перспективам урожая в предстоящем сезоне, который начинается в апреле.

Экспортеры какао, работающие в Кот-д'Ивуаре, опасаются сокращения поставок от фермеров уже в ближайшие месяцы после того, как неблагоприятные погодные условия негативно повлияли на урожай.

Некоторые из фермеров могут просто не выполнить контракты.

Уже через 14 дней вы узнаете, как эффективно управлять личными финансами, начать инвестировать и сформировать устойчивые финансовые привычки для непрерывного наращивания вашего капитала.