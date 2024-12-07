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7 декабря 2024, 11:30 Читати українською

Цены на какао подскочили до максимума за полгода

Сырье для шоколада подорожало до максимума почти за полгода. Мартовские фьючерсы на какао-бобы на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) в пятницу, 6 декабря, выросли на 2,4% и торговались на уровне $10 092 за тонну. Это стало самым высоким показателем с 14 июня. Об этом пишет Bloomberg.

Сырье для шоколада подорожало до максимума почти за полгода.
Фото: depositphotos

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Как изменились цены

Исторический максимум цены какао на бирже был зафиксирован на уровне $11 722 за тонну на торгах 19 апреля, после чего на рынке началась коррекция. Всего с начала года какао-бобы на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали более чем на 135%.
Фьючерсы на какао выросли до самого высокого уровня за последние шесть месяцев на фоне усиления опасений по поводу падения производства какао-бобов в Западной Африке, пишет Bloomberg.

Поставки какао от Кот-д'Ивуара, ведущего производителя, сейчас опережают прошлогодние темпы, однако сохраняются опасения относительно будущего урожая. Засуха в Западной Африке может навредить перспективам урожая в предстоящем сезоне, который начинается в апреле.

Экспортеры какао, работающие в Кот-д'Ивуаре, опасаются сокращения поставок от фермеров уже в ближайшие месяцы после того, как неблагоприятные погодные условия негативно повлияли на урожай.

Некоторые из фермеров могут просто не выполнить контракты.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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