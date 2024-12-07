7 декабря время применения и объем ограничений электроэнергии будет меньше по сравнению с 6 декабря. Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго».
«Укрэнерго»: 7 декабря отключений электроэнергии будет меньше
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Графики отключений
- Для бытовых потребителей
с 09:00 до 20:00 будет действовать одна очередь отключений.
- Для промышленности и бизнеса
с 08:00 до 21:00.
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Графики для Киевской области
В компании напомнили, что причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября
Источник: Минфин
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