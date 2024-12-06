Нацбанк выпустил сувенирную монету «Ни пуля, ни сабля!»

Национальный банк Украины (НБУ) ко Дню Вооруженных сил Украины представил новую памятную монету «Ни пуля, ни сабля!» Как сообщают в пресс-службе Нацбанка, новые монеты, вдохновленные легендами о казаках-характерщиках, «станут оберегом для современных защитников Украины».

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«Образ казаков-характерщиков мы воспроизвели в новых памятных монетах, которые станут оберегом для каждого военнослужащего. Они будут защищать современных защитников и защитниц Украины от вражеских происков, чтобы ни огонь, ни вода, ни сабля, ни пуля не поразили их. Ведь ныне, когда Украина снова борется за свою свободу, украинские воины подобно своим славных предков казаков демонстрируют сверхъестественную храбрость и исключительную стойкость», — прокомментировал глава НБУ Андрей Пышный.

На аверсе памятных монет «Ни пуля, ни сабля!» в центре композиции изображена стилизованная фигура военного, который осторожно держит в руках и защищает малый Государственный Герб Украины — символ свободы и независимости. На матовом фоне изображены вражеские пули, отражающиеся от военного, так и не поразив «украинскую душу».

На реверсе на зеркальном фоне изображен стилизованный образ казака-характерника, оберегающего птицу — символ воли, визуально напоминающий трезуб. На матовом фоне — сломанные вражеские сабли.

Официально памятные монеты «Ни пуля, ни сабля!» введены в обращение 4 декабря 2024 года. Они продолжают серию «Вооруженные Силы Украины».

Монета из нейзильбера имеет номинал 5 гривен из серебра (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г) — 10 гривен. Тираж — до 125 тыс. и 10 тыс. штук соответственно.

Монеты с 19 декабря можно будет приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов.