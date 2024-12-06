К закрытию межбанка курс доллара упал на 12 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже. Евро упало на 15 копеек в покупке и на 17 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 6 декабря: гривна укрепилась на межбанке
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Открытие 6 декабря
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Закрытие 6 декабря
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Изменения
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41,52/41,56
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41,40/41,42
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12 /14
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43,95/43,98
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43,80/43,81
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15/17
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,35−41,80 грн. Евро покупают за 43,67 грн., а продают за 44,28 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,67−41,70, евро — 44,14−44,30 грн.
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Источник: Минфин
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