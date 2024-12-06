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6 декабря 2024, 18:45 Читати українською

ЕИБ выделил более 60 млн евро на восстановление дорог и обновление городского транспорта в Украине

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставил более 60 млн. евро кредитов под гарантии ЕС на восстановление участка дороги МО1 и инвестиции в общественный транспорт Киева, Одессы и Сум. Об этом говорится в сообщении банка, передает Интерфакс-Украина.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставил более 60 млн.
Фото: pixabay.com

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«Эти инвестиции не только восстанавливают важные транспортные сообщения, но и оказывают ощутимую поддержку повседневной жизни украинцев, обеспечивая мобильность, безопасность и экономическое взаимодействие. Вместе с нашими украинскими партнерами и Европейской комиссией мы прокладываем путь к более сильной и устойчивой Украине, несмотря» — отметила вице-президент ЕИБ Тереза Червинская, ответственная за деятельность банка в Украине.

Уточнено, что эта финансовая поддержка является частью пакета Экстренных мер солидарности от ЕИБ для Украины, в рамках которого с 2022 года банк уже предоставил Украине более 2 млрд. евро.

Из предоставленного финансирования 43,48 млн евро предназначено для реконструкции участка автодороги М01 Киев — Чернигов — Новые Яриловичи в рамках проекта «Европейские дороги Украины II», реализуемого под руководством Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

В начале войны 2022 года этот маршрут был задействован вражескими военными силами, которые пытались оккупировать Киев, что повлекло за собой значительные повреждения. Планируемая реконструкция улучшит качество и безопасность дороги, повышая эффективность этого транспортного коридора.

Еще 17,25 млн евро выделено на обновление городского общественного транспорта, необходимого для мобильности украинских городов. Финансирование направлено на приобретение новых автобусов, троллейбусов и трамваев, а также необходимые запасные части и оборудование для технического обслуживания, что обеспечит надежную и эффективную работу общественного транспорта.

Эта инвестиция включает новые автобусы для Киева, трамваи украинского производства для Одессы и троллейбусы для Сум. Обновление осуществляется в рамках проекта «Городской общественный транспорт Украины», направленного на приведение городского транспорта в соответствие со стандартами ЕС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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