Суверенный фонд Норвегии может продать акции российских компаний

Норвежский суверенный фонд (GPFG), капитал которого оценивается в $1,8 трлн, имеет право продать акции российских компаний, учитывая действующие международные санкции. Об этом сообщила заместитель министра финансов страны Эллен Рейтан 6 декабря в письме Reuters.

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Ранее норвежский Центробанк призвал Минфин снять общий запрет на сделки с российскими активами и разрешить ему их частичную продажу.

До этого считалось, что фонд не может продавать свои активы, даже если найдется покупатель, из-за запрета на соглашения с контрагентами, подпадающими под санкции США и ЕС.

Не уточняется, нашел ли фонд покупателей на российские активы.

В то же время заместитель председателя Центрального банка рф Филипп Габуния заявил, что любое решение о продаже активов на территории россии потребует разрешения Москвы, которое будет предоставлено только по «весомым основаниям».