Цены на продовольствие достигли максимума за 19 месяцев — ООН

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 декабря 2024, 15:38 Читати українською

Цены на продовольствие достигли максимума за 19 месяцев — ООН

Цены на продовольствие в ноябре выросли до 19-месячного максимума на фоне подорожания растительных масел, показали в пятницу данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Об этом пишет Reuters.

Цены на продовольствие в ноябре выросли до 19-месячного максимума на фоне подорожания растительных масел, показали в пятницу данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рост цен

Индекс продовольственных цен ФАО, который отслеживает мировые цены на корзину основных продуктов питания, составил в ноябре 127,5 пункта, что на 0,5% выше октябрьского уровня и на 5,7% выше, чем годом ранее. Индекс находится на самом высоком уровне с апреля 2023 года, но все еще значительно ниже рекорда, достигнутого в марте 2022 года.

Цены на растительное масло подскочили на 7,5% по сравнению с предыдущим месяцем — самый резкий рост с июля 2022 года — благодаря повышению котировок на пальмовое, рапсовое, соевое и подсолнечное масла. Цены на молочные продукты выросли на 0,6%, чему способствовало восстановление спроса на сухое молоко и повышение цен на масло и сыр.

Какие товары подешевели

Цены на зерновые в ноябре упали на 2,7%, согласно данным ООН. Мировые цены на пшеницу снизились из-за увеличения предложения и улучшения состояния урожая в некоторых основных странах-экспортерах. В то время как цены на кукурузу оставались стабильными, поскольку в целом благоприятная погода в Южной Америке уравновешивала высокий спрос в Бразилии и Мексике.

Цены на мясо снизились на 0,8% в месячном исчислении, но выросли на 5,9% по сравнению с показателем, зафиксированным годом ранее. Основными причинами снижения цен на свинину стали обильные поставки и низкий спрос.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами