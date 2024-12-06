Цены на продовольствие достигли максимума за 19 месяцев — ООН

Цены на продовольствие в ноябре выросли до 19-месячного максимума на фоне подорожания растительных масел, показали в пятницу данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Об этом пишет Reuters.

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Рост цен

Индекс продовольственных цен ФАО, который отслеживает мировые цены на корзину основных продуктов питания, составил в ноябре 127,5 пункта, что на 0,5% выше октябрьского уровня и на 5,7% выше, чем годом ранее. Индекс находится на самом высоком уровне с апреля 2023 года, но все еще значительно ниже рекорда, достигнутого в марте 2022 года.

Цены на растительное масло подскочили на 7,5% по сравнению с предыдущим месяцем — самый резкий рост с июля 2022 года — благодаря повышению котировок на пальмовое, рапсовое, соевое и подсолнечное масла. Цены на молочные продукты выросли на 0,6%, чему способствовало восстановление спроса на сухое молоко и повышение цен на масло и сыр.

Какие товары подешевели

Цены на зерновые в ноябре упали на 2,7%, согласно данным ООН. Мировые цены на пшеницу снизились из-за увеличения предложения и улучшения состояния урожая в некоторых основных странах-экспортерах. В то время как цены на кукурузу оставались стабильными, поскольку в целом благоприятная погода в Южной Америке уравновешивала высокий спрос в Бразилии и Мексике.

Цены на мясо снизились на 0,8% в месячном исчислении, но выросли на 5,9% по сравнению с показателем, зафиксированным годом ранее. Основными причинами снижения цен на свинину стали обильные поставки и низкий спрос.