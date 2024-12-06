OpenAI запускает новый тариф ChatGPT с функцией логического мышления

Компания OpenAI создает новый тариф для своего флагманского чат-бота ChatGPT за $200 и запускает полную версию модели «логического мышления». Об этом сообщает американское отраслевое издание The Verge, передает Liga.net.

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Что известно

Компания выпускает полную версию модели o1, которая заменит o1-preview, впервые представленную в сентябре в ограниченном доступе под кодовым названием Strawberry.

OpenAI отметила, что по сравнению с o1-preview новая модель является более быстрой и более точной, а также лучше работает с кодом и математикой. Она может давать ответы с элементами «логического мышления» на основе изображений.

Новая модель уже доступна для пользователей ChatGPT Plus и Team с пятого декабря, а пользователи Enterprise и Edu получат доступ к ней со следующей недели.

Компания также запускает ChatGPT Pro — новый тарифный план с ежемесячной подпиской за $200. Он включает в себя неограниченный доступ к OpenAI o1, GPT-4o и расширенному голосовому режиму.

Подробности

Кроме того, Pro пользователи получат эксклюзивный доступ к специальной версии модели o1 (o1 pro mode), которая использует больше вычислительных ресурсов для точного ответа на сложные задачи.

Компания также продолжит предлагать тарифный план Plus за $20 в месяц. Он предоставляет ранний доступ к новым функциям, доступ ко всем моделям компании (кроме более мощной версии o1) и другие преимущества.

В будущем OpenAI планирует добавить в ChatGPT функции браузера, загрузки файлов и другие возможности, хотя конкретные сроки внедрения этих новшеств пока не названы.

Также компания анонсировала программу ChatGPT Pro Grant Program, в рамках которой предоставит десять грантов на использование ChatGPT Pro для медицинских исследователей ведущих учреждений. В планах OpenAI — расширение грантов для представителей других научных дисциплин.