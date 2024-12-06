После победы Трампа инвесторы вложили $140 млрд в фонды акций США

Инвесторы вложили почти $140 млрд в фонды акций США с момента выборов в прошлом месяце, поскольку трейдеры делают ставку на то, что администрация Дональда Трампа проведет масштабные налоговые сокращения и реформы, которые пойдут в пользу рынка акций Уолл-стрит, пишет Financial Times.

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Что известно

Фонды акций США зафиксировали поступление в размере $139,5 млрд с момента победы Трампа 5 ноября. Это сделало ноябрь самым загруженным месяцем для притока средств с 2000 года.

Последний всплеск увеличил поступление средств в фонды США с начала года до $350 млрд. На этой неделе множество банков и управляющих активами предсказали дальнейший сильный рост акций США в 2025 году, включая BlackRock, Northern Trust и BofA.

Подробности

Приток новых денег помог поднять основные фондовые индексы США до серии рекордных максимумов, при этом трейдеры проигнорировали опасения, что политические предложения, такие как повсеместное повышение пошлин могут привести к росту инфляции и поставить под угрозу планы Федеральной резервной системы по снижению процентных ставок.

Индекс S&P 500, главный барометр акций Уолл-стрит, вырос на 5,3% со дня выборов, доведя свой прирост в этом году до 28%. Более мелкие компании, которые считаются более чувствительными к колебаниям в экономике США, показали еще лучшие результаты после выборов, а Russell 2000 на прошлой неделе впервые за три года достиг рекордного максимума.

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