Украинская «Биосфера» планирует IPO через пять-семь лет

Корпорация Биосфера — украинский производитель и дистрибьютор товаров для дома и личной гигиены — рассматривает возможность IPO через пять-семь лет. Об этом заявил основатель и СЭО компании Андрей Здесенко в интервью Интерфакс-Украина.

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Здесенко отметил, что ставит целью довести оценку корпорации до $1 млрд, в том числе путем длительной международной экспансии.

«Если мы будем занимать хорошую долю рынка, то как раз благодаря Европе и другим странам мы можем этого достичь, учитывая, что в отрасли мультипликатор на EBITDA не менее десяти», — сказал Здесенко.

По его словам, в 2024 году корпорация смогла восстановить упавший из-за войны оборот до $175 млн, в том числе благодаря быстрому расширению на европейском рынке. Руководитель Биосферы напомнил, что до полномасштабной войны обращение было около $300 млн.

Здесенко подчеркнул, что экспорт также постепенно возобновляется, но сейчас его доля составляет 20%, что пока ниже довоенного показателя.

Учредитель и СЕО корпорации также отметил, что в настоящее время дальнейшему развитию препятствуют существующие ограничения в финансировании международной экспансии, в том числе и ограничения Нацбанка на трансграничные инвестиции.