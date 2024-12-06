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6 декабря 2024, 12:55 Читати українською

«Киевстар» заявил о повышении тарифов на 25%

Крупнейший мобильный оператор Киевстар в среднем на 25% повышает плату за услуги. Обещает предоставлять абонентам больше услуг и бонусов. Об этом сообщили в пресс-службе «Киевстара» в ответ на запрос «Интерфакс-Украина».

Крупнейший мобильный оператор Киевстар в среднем на 25% повышает плату за услуги.

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Компания пересмотрела условия части тарифных планов для абонентов контракта, а до конца года пересмотрит часть тарифов подписки. «В среднем цена изменится на 25% от стоимости тарифа», — сообщили в пресс-службе.

В то же время, в компании отмечают, что абоненты получат больше услуг в тарифе: дополнительные минуты для звонков на другие сети, дополнительные гигабайты мобильного интернета, а также возможность подключать дополнительные безлимитные сервисы.

Тарифы на некоторые услуги уже изменились. При этом закрыт ряд других тарифных планов.

В компании подчеркнули, что абонент может выбрать другой тариф, который лучше всего соответствует его потребностям и возможностям.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
TAN72
TAN72
6 декабря 2024, 16:04
#
Война говорите🤔
+
0
Скрудж Макдак
Скрудж Макдак
6 декабря 2024, 16:53
#
А ви питаєте звідки інфляція береться)))
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