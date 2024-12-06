В ноябре через выпуск ОВГЗ в госбюджет привлечен почти 81 миллиард (инфографика)

В ноябре 2024 года Министерство финансов Украины привлекло от выпуска государственных облигаций — 80,8 млрд грн в эквиваленте: 72,9 млрд грн, $191 млн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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Отмечается, что военные облигации составили 48,4 млрд. грн. из общего объема выпущенных гособлигаций за ноябрь 2024 года.

Куда направляются средства

Денежные средства направляются на обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения, в том числе на расходы сектора безопасности и обороны.

По состоянию на 1 декабря, в обращении находятся ОВГЗ более чем на 1,81 трлн гривен. Наибольшая доля находится у коммерческих банков (48,2%) и НБУ (37,5%). Доля юридических и физических лиц — 7,9% и 4,0% соответственно. Доля нерезидентов составляет 1,3%, страховых компаний — 1,1% — а территориальных общин — 0,04%.

Объем инвестиций физических лиц продолжает расти. В ноябре ОВГЗ в обращении, которые находятся в собственности физлиц, выросли на 3,5% до 73 млрд грн.

Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц на 1 декабря 2024 года составляет 155,7 млрд грн в эквиваленте, что более чем вдвое превышает объем за тот же период в 2023 году.

Средневзвешенная доходность ОВГЗ номинированных в гривне в ноябре равнялась 15,36%, номинированных в долларе — 4,61%.

Уровень рефинансирования за январь-ноябрь 2024 г. во всех валютах составил 162%. Для сравнения за первые 11 месяцев 2023 года этот показатель достиг 143%.

За январь-ноябрь 2024 года от размещения ОВГЗ на аукционах Министерство финансов Украины привлекло 523,2 млрд грн в эквиваленте. За военное состояние — 1,4 трлн грн в эквиваленте.