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6 декабря 2024, 12:11 Читати українською

Рекордный приток капитала в Ethereum-ETF, глава Tether признал USDT «топливом» для роста BTC: что нового

Главное на крипторинку.

Главное на крипторинку.
Фото: pixabay.com

Спотовые Ethereum -ETF зафиксировали рекордный приток капитала

5 декабря 2024 чистый суточный приток капитала в споте Ethereum-ETF установил исторический максимум. В такие продукты поступило рекордное $428,44 млн. Об этом свидетельствуют данные из SoSo Value.

Положительная тенденция в секторе длится девять торговых дней подряд, за этот период в продукты на базе Ethereum поступило более $1,3 млрд.

Приток средств получили четыре Ethereum-фонда, а именно: ETHA, ETH, FETH и ETHW. Отток зафиксировал один продукт, в остальном ETF движение капитала не наблюдалось.

В секторе биткоин-ETF приток капитала более чем на $770 млн зафиксировал инвестиционный продукт от компании BlackRock и еще три фонда. Два продукта столкнулись с оттоком средств, а в остальном движение капитала не наблюдалось.

Трамп назначил Дэвида Сакса на должность «царя ШИ и криптовалют» в Белом доме

Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил о назначении Дэвида Оливера Сакса на должность «царя искусственного интеллекта и криптовалюта» в Белом доме. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, в этой должности Сакс будет руководить политикой администрации в сфере искусственного интеллекта и криптовалют. Политик добавил, что это две сферы, имеющие решающее значение для будущей американской конкурентоспособности.

«Сакс сосредоточится на том, чтобы сделать Америку безоговорочным мировым лидером в обоих секторах. Он будет защищать свободу слова в интернете и отводить нас от предвзятости и цензуры больших технологий», — отметил Трамп.

Кроме того, он сообщил, что Сакс будет работать над законодательной базой, «чтобы криптоиндустрия обладала необходимой ясностью и могла процветать в США» и возглавит Президентский совет советников по науке и технологиям.

Трамп также поздравил криптосообщество по случаю прохождения биткоина уровня в $100 000.

«Приветствую биткоинеров! $100 000! На здоровье! Вместе мы снова сделаем Америку большой», — написал он.

Отметим, что сейчас биткоин немного откатился назад и торгуется на уровне $98150.

Глава Tether признал USDT «топливом» для роста цены биткоина

Есть сильная корреляция между ростом биткоина выше отметки в $100 000 и увеличением предложения стейблкоина USDT от Tether. Об этом заявил CEO компании Паоло Ардоино в интервью The Block.

Только за последние 20 дней капитализация «стабильной монеты» выросла примерно на $16 млрд, уточнил он.

Частично это связано с притоком капитала в спотовые биткоины-ETF, а также покупками цифрового золота MicroStrategy и его подражателями, добавил Ардоино.

Binance запустила поддерживаемый Babylon стейкинг биткоинов

Криптовалютная биржа Binance объявила о запуске финансовых продуктов On-chain Yields.

Услуга позволяет клиентам участвовать в различных протоколах и зарабатывать вознаграждения в виде токенов, баллов и других форм непосредственно через свой счет на Binance.

On-chain Yields доступна пользователям непосредственно через аккаунт на Binance.

Биржа управляет интеграцией и операциями по протоколам, исключая участие пользователей.

Первым в линейке стал проект Babylon с вознаграждениями в виде Babylon Points, поддерживающий стейкинг биткоина.

Подписку откроют 9 декабря в 08:00 по киевскому времени, с ограниченным лимитом в 1000 BTC. Минимальная и максимальная суммы на аккаунте составляют 0,05 BTC и 5 BTC соответственно.

Погашение возможно в любое время, что может сократить период подписки по сравнению с условиями ончейн.

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Источник: Минфин
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