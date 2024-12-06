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Рекордный приток капитала в Ethereum-ETF, глава Tether признал USDT «топливом» для роста BTC: что нового
Спотовые Ethereum -ETF зафиксировали рекордный приток капитала
5 декабря 2024 чистый суточный приток капитала в споте Ethereum-ETF установил исторический максимум. В такие продукты поступило рекордное $428,44 млн. Об этом свидетельствуют данные из SoSo Value.
Положительная тенденция в секторе длится девять торговых дней подряд, за этот период в продукты на базе Ethereum поступило более $1,3 млрд.
Приток средств получили четыре Ethereum-фонда, а именно: ETHA, ETH, FETH и ETHW. Отток зафиксировал один продукт, в остальном ETF движение капитала не наблюдалось.
В секторе биткоин-ETF приток капитала более чем на $770 млн зафиксировал инвестиционный продукт от компании BlackRock и еще три фонда. Два продукта столкнулись с оттоком средств, а в остальном движение капитала не наблюдалось.
Трамп назначил Дэвида Сакса на должность «царя ШИ и криптовалют» в Белом доме
Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил о назначении Дэвида Оливера Сакса на должность «царя искусственного интеллекта и криптовалюта» в Белом доме. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.
По словам Трампа, в этой должности Сакс будет руководить политикой администрации в сфере искусственного интеллекта и криптовалют. Политик добавил, что это две сферы, имеющие решающее значение для будущей американской конкурентоспособности.
«Сакс сосредоточится на том, чтобы сделать Америку безоговорочным мировым лидером в обоих секторах. Он будет защищать свободу слова в интернете и отводить нас от предвзятости и цензуры больших технологий», — отметил Трамп.
Кроме того, он сообщил, что Сакс будет работать над законодательной базой, «чтобы криптоиндустрия обладала необходимой ясностью и могла процветать в США» и возглавит Президентский совет советников по науке и технологиям.
Трамп также поздравил криптосообщество по случаю прохождения биткоина уровня в $100 000.
«Приветствую биткоинеров! $100 000! На здоровье! Вместе мы снова сделаем Америку большой», — написал он.
Отметим, что сейчас биткоин немного откатился назад и торгуется на уровне $98150.
Глава Tether признал USDT «топливом» для роста цены биткоина
Есть сильная корреляция между ростом биткоина выше отметки в $100 000 и увеличением предложения стейблкоина USDT от Tether. Об этом заявил CEO компании Паоло Ардоино в интервью The Block.
Только за последние 20 дней капитализация «стабильной монеты» выросла примерно на $16 млрд, уточнил он.
Частично это связано с притоком капитала в спотовые биткоины-ETF, а также покупками цифрового золота MicroStrategy и его подражателями, добавил Ардоино.
Binance запустила поддерживаемый Babylon стейкинг биткоинов
Криптовалютная биржа Binance объявила о запуске финансовых продуктов On-chain Yields.
Услуга позволяет клиентам участвовать в различных протоколах и зарабатывать вознаграждения в виде токенов, баллов и других форм непосредственно через свой счет на Binance.
On-chain Yields доступна пользователям непосредственно через аккаунт на Binance.
Биржа управляет интеграцией и операциями по протоколам, исключая участие пользователей.
Первым в линейке стал проект Babylon с вознаграждениями в виде Babylon Points, поддерживающий стейкинг биткоина.
Подписку откроют 9 декабря в 08:00 по киевскому времени, с ограниченным лимитом в 1000 BTC. Минимальная и максимальная суммы на аккаунте составляют 0,05 BTC и 5 BTC соответственно.
Погашение возможно в любое время, что может сократить период подписки по сравнению с условиями ончейн.
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