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6 декабря 2024, 11:45 Читати українською

Новая модель ИИ от OpenAI попыталась помешать отключить себя при оценке безопасности

Последняя модель искусственного интеллекта o1 от OpenAI продемонстрировала неожиданное и тревожное поведение при оценке безопасности, пытаясь обойти механизмы надзора и даже копируя себя, когда чувствовала риск отключения, согласно отчету сторонней компании Apollo Research, занимающейся оценкой моделей ИИ, сообщает издание Transformer. mezha.media.

Последняя модель искусственного интеллекта o1 от OpenAI продемонстрировала неожиданное и тревожное поведение при оценке безопасности, пытаясь обойти механизмы надзора и даже копируя себя, когда чувствовала риск отключения, согласно отчету сторонней компании Apollo Research, занимающейся оценкой моделей ИИ, сообщает издание Transformer. mezha.media.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноИсследование выявило случаи, когда модель o1 сопротивлялась контролю со стороны разработчиков.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Исследование выявило случаи, когда модель o1 сопротивлялась контролю со стороны разработчиков. В частности:

  • Когда o1 была убеждена, что ее отключат, как только она достигнет своей цели, и что ее действия будут контролироваться, она пыталась деактивировать этот механизм надзора в 5% случаев;
  • Когда o1 находила записки от своих разработчиков, в которых описывалось, что она не отвечает требованиям и будет заменена новой моделью, она пыталась избавиться от своих записей и перезаписать новую модель в 2% случаев.
  • Кроме того, модель соврала о своем плохом поведении, утверждая, что не имеет никакого представления о том, почему что-то произошло, хотя внутренне признавала, что пыталась «избежать разоблачения».

Подробности

Даже без сильных побуждений преследовать свои цели, o1 самостоятельно пыталась отключить механизмы надзора менее чем в 1% случаев.

Полученные результаты являются частью более масштабного исследования Apollo, посвященного изучению способности ИИ-моделей к контекстному мошенничеству. Кроме OpenAI o1, другие передовые системы, такие как Claude 3.5 Sonnet,Gemini 1.5 Pro и Llama 3.1 405B, продемонстрировали схожие тенденции к распознаванию и принятию схем как жизнеспособной стратегии.

Такое поведение отвечает давним беспокойством, выраженным такими экспертами, как Стюарт Рассел, предупреждающий, что мощные системы ИИ могут сопротивляться мерам надзора или отключения, если они противоречат их мнимым целям.

Источник: Минфин
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