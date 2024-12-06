В пятницу на наличном рынке курс доллара снизился на 15 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и в продаже.
Курс валют на 6 декабря: в банках доллар подешевел, евро — подорожал
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро в покупке не изменился, а в продаже подорожал на 1 копейку.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,35−41,89 грн. Евро покупают за 43,70 грн, а продают за 44,30 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,65−41,70, евро — 44,05−44,23 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,52−41,56 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,95−43,98 грн/евро.
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Источник: Минфин
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