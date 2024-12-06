Сегодня графики отключения света будут действовать до 22:00 для бытовых потребителей и до 23:00 для промышленности и бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Графики отключения света сегодня действуют весь день
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Графики для бытовых потребителей
- 06:00 — 07:00 — одна очередь отключений
- 07:00 — 20:00 — две очереди отключений
- 20:00 — 22:00 — одна очередь отключений
Графики для промышленности и бизнеса
- 05:00 — 23:00 — применение графиков ограничения мощности
Графики для Киева
Графики для Киевской области
Источник: Минфин
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