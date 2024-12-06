За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 660 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 750610 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 5 декабря: 1 660 российских оккупантов, 8 танков, 2 ракеты и 46 БПЛА
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 750610 (+1660) человек,
- танков — 9514 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 19518 (+46) ед,
- артиллерийских систем — 21043 (+20) ед,
- РСЗО — 1253 (+0) ед,
- средства ПВО — 1020 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 20023 (+46),
- крылатые ракеты — 2857 (+2),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 30899 (+56) ед,
- специальная техника — 3633 (+3).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии