Национальный банк Украины установил на 6 декабря 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,59 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 7 копеек.
Курс на 6 декабря: НБУ укрепил гривну на 7 копеек
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Валютный рынок
Нацбанк на 6 декабря установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,81 грн (на 5 декабря курс был установлен на уровне 43,70 грн). Европейская валюта подорожала на 11 копеек.
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Источник: Минфин
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