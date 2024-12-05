Кабмин одобрил привлечение $1 миллиарда гранта от МБРР в бюджетную поддержку

Кабинет Министров одобрил привлечение $1 млрд гранта от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в бюджетную поддержку. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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В частности, признано целесообразным привлечение гранта на бюджетную поддержку МБРР, действующее как исполнительное учреждение Фонда финансового посредничества по содействию привлечению ресурсов для инвестирования в укрепление Украины, для софинансирования Второй программы в поддержку политики развития «Основы роста» в размере до $1 млрд.

Напомним

«Минфин» писал, что Украина подписала соглашение с ЕС о создании Механизма кредитного сотрудничества для Украины, который позволит использовать доходы от замороженных активов рф для погашения ссуд на сумму до 45 млрд евро в рамках инициативы G7 ERA.