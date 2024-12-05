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5 декабря 2024, 18:33 Читати українською

Фонд госимущества создал наблюдательный совет в Государственном земельном банке

Фонд государственного имущества создал наблюдательный совет в ООО «Государственный земельный банк» (государственный оператор земель сельскохозяйственного назначения). Руководителем избрали экспредседателя совета НБУ Богдана Данилишина. Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.

Фонд государственного имущества создал наблюдательный совет в ООО «Государственный земельный банк» (государственный оператор земель сельскохозяйственного назначения).
Фото: spfu.gov.ua

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Отмечается, что в состав наблюдательного совета также вошли руководитель госкомпании-совладельца Ocean Plaza Игорь Потёмко, начальник управления ФГИ предприятий агропромышленного комплекса Александр Васильченко и и.о. директора «Укрспирта» Станислав Банчук.

«Основной задачей наблюдательного совета является осуществление контроля за деятельностью Земельного банка и обеспечение соответствия его работы законодательству и Уставу общества», — говорится в сообщении.

Полномочия

В полномочия наблюдательного совета входят:

  • утверждение стратегического плана развития, финансовых и инвестиционных планов;
  • контроль за управлением рисками;
  • внедрение антикоррупционной политики;
  • формирование политики корпоративной социальной ответственности;
  • формирование политики устойчивого развития

Напомним

Богдан Данилишин возглавлял Совет НБУ с октября 2016 по октябрь 2022 года. В октябре 2023 года президент Владимир Зеленский уволил Данилишина с должности члена Совета НБУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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