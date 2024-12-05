Фонд госимущества создал наблюдательный совет в Государственном земельном банке

Фонд государственного имущества создал наблюдательный совет в ООО «Государственный земельный банк» (государственный оператор земель сельскохозяйственного назначения). Руководителем избрали экспредседателя совета НБУ Богдана Данилишина. Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Отмечается, что в состав наблюдательного совета также вошли руководитель госкомпании-совладельца Ocean Plaza Игорь Потёмко, начальник управления ФГИ предприятий агропромышленного комплекса Александр Васильченко и и.о. директора «Укрспирта» Станислав Банчук.

«Основной задачей наблюдательного совета является осуществление контроля за деятельностью Земельного банка и обеспечение соответствия его работы законодательству и Уставу общества», — говорится в сообщении.

Полномочия

В полномочия наблюдательного совета входят:

утверждение стратегического плана развития, финансовых и инвестиционных планов;

контроль за управлением рисками;

внедрение антикоррупционной политики;

формирование политики корпоративной социальной ответственности;

формирование политики устойчивого развития

Напомним

Богдан Данилишин возглавлял Совет НБУ с октября 2016 по октябрь 2022 года. В октябре 2023 года президент Владимир Зеленский уволил Данилишина с должности члена Совета НБУ.