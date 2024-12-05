К закрытию межбанка доллар подешевел на 11 копеек в покупке и продаже. Евро вырос на 6 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 5 декабря: доллар на межбанке подешевел на 11 копеек
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Открытие 5 декабря
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Закрытие 5 декабря
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Изменения
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41,63/41,67
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41,52/41,56
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11/11
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43,86/43,89
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43,92/43,94
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6/5
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−41,93 грн. Евро покупают за 43,60 грн, а продают за 44,20 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,65−41,70, евро — 44,05−44,22 грн.
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Источник: Минфин
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