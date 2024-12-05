Курс валют на вечер 5 декабря: доллар на межбанке подешевел на 11 копеек

К закрытию межбанка доллар подешевел на 11 копеек в покупке и продаже. Евро вырос на 6 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валюта Открытие 5 декабря Закрытие 5 декабря Изменения доллар 41,63/41,67 41,52/41,56 11/11 евро 43,86/43,89 43,92/43,94 6/5

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−41,93 грн. Евро покупают за 43,60 грн, а продают за 44,20 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,65−41,70, евро — 44,05−44,22 грн.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.