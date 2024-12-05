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5 декабря 2024, 17:00 Читати українською

В KИT Group рассказали, как цифровые решения меняют небанковские финансовые услуги и обмен валют

Украинский валютный рынок претерпевает значительные изменения, и небанковские учреждения становятся важным игроком в этой трансформации. По оценкам KИT Group, одного из крупнейших операторов небанковских финансовых услуг, около 30% розничного валютного рынка сейчас приходится именно на небанковские учреждения, и эта доля имеет огромный потенциал роста благодаря интеграции цифровых решений и гибкости небанковских финучреждений.

«Онлайн-платформы, мобильные приложения и криптовалютные операции будут формировать новый ландшафт финансового рынка и стандарты работы. Это будут без преувеличения тектонические изменения. KИT Group уже сейчас готова к таким изменениям. Мы инвестируем в технологии, расширяем спектр услуг и работаем над созданием новых продуктов, которые сделают обмен валют более быстрым, удобным и безопасным. Наша задача — не просто удержать лидерские позиции, KИT Group будет одним из драйверов изменений, которые сформируют будущий рынок», — рассказал Георгий Шейко, директор по стратегическому развитию KИT Group, одного из крупнейших операторов рынка обмена валют.

Компания активно инвестирует в технологическую трансформацию в развитие собственного финансового маркетплейса. Вскоре планируется запуск мобильного приложения KYTApp, которое объединит много финансовых услуг — обмен валют, инвестиционные сервисы, транзакции и консультации. Как рассказал Георгий Шейко, учитывая рыночные тренды, его компания выбрала гибридную стратегию развития, которая объединит онлайн и офлайн. «KYTApp — это будет не просто инструмент для обмена валют, а комплексный сервис, включающий функции фиксации курса, онлайн-консультации, интеграцию с другими финансовыми услугами. К примеру, в перспективе мы планируем расширить наши услуги за счет инвестиционных сервисов — возможности для инвестирования. Мы идем по пути развития финансового маркетплейса, при этом сохраняя динамику развития офлайнового присутствия — более 90 отделений компании функционирует в 29 крупнейших населенных пунктах Украины, и мы работаем над дальнейшим расширением сети», — рассказал он.

В отличие от банковских сервисов, которые являются сложными для пользователей из-за громоздкого регулирования, небанковские финучреждения, такие как KИT Group, имеют преимущества за счет гибкости, скорости обслуживания и персонализированного подхода к клиентам. «Небанковские сервисы могут сфокусироваться на узких потребностях клиентов, предлагая более простые, более быстрые и более удобные решения», — подчеркивает Шейко. В качестве примера он приводит уникальные сервисные опции: онлайн-фиксация курса обмена, позволяющая спланировать операции с максимальной выгодой, а также специальные курсы для клиентов, которые проводят крупные операции по обмену.

Технологическая трансформация — это не только удобство клиентов, но и соответствие современным регуляторным и технологическим стандартам. KИT Group активно внедряет программное обеспечение, которое повышает скорость операций и предоставляет дополнительную защиту, а решения на основе искусственного интеллекта позволяют быстро запускать новые сервисы и предоставить новый клиентский опыт и глубоко персонализированные услуги.

KИT Group работает над партнерствами с FinTech-компаниями для интеграции криптовалютных сервисов — после законодательного урегулирования криптовалют в Украине это станет новым драйвером развития небанковского финансового сектора.

«Наша задача — быть не только участником перемен, но и одним из их драйверов, которые сформируют будущий рынок», — заявил Георгий Шейко.

Благодаря инновациям KИT Group продолжает удерживать лидерские позиции и видит развитие рынка в сфере развития цифровых решений, которые откроют новые возможности для клиентов и расширят границы традиционных финансовых услуг.

Источник: Минфин
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