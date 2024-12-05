Украинцы чаще начали донатить на «банки» — Опендатабот

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 декабря 2024, 13:04 Читати українською

Украинцы чаще начали донатить на «банки» — Опендатабот

С начала года в Украине официальный перечень волонтеров вырос в 1,5 раза — до 10 тысяч человек. При этом украинцы чаще стали донатить на банки, чем большим фондам и благотворительным организациям. Об этом сообщает Опендатабот.

С начала года в Украине официальный перечень волонтеров вырос в 1,5 раза — до 10 тысяч человек.
Фото: НБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В этом году в реестр добавилось около 3,5 тыс. волонтеров. Ежемесячно официальный перечень рос в среднем на 310 человек.

Больше всего волонтеров зарегистрировано в Киеве — 1,6 тыс. (15,6%), далее следуют прифронтовая Харьковщина — 951 (9,1%) и Киевская область — 896 (8,6%).

А наибольший прирост новых волонтеров в этом году произошел в Ровенской и Запорожской областях: в 1,8 раза в обоих регионах.

Впрочем, помогают армии и проводят собрание не только официально зарегистрированных волонтеров, но и рядовые люди, в частности, собирая средства на банки в monobank. 115 тысяч человек ежемесячно открывают волонтерские банки в этом году. К сравнению, в прошлом году собрание открывало в 1,3 раза меньше людей — около 85 тысяч.

Сборы на банке для удобства могут проводить как волонтеры, так и сами военные — выделить четкую категорию владельцев банок невозможно.

Украинцы чаще донатят на банки

Украинцы стали чаще донатить именно на банки, чем крупным фондам и благотворительным организациям. К сравнению, три крупнейших фонда страны (Фонд Притулы, Повернись живым и United24) за весь прошлый год собрали около 19 млрд грн.

Около 2 млн человек ежемесячно смахивают на банке — по сравнению с первыми месяцами полномасштабной войны количество господ выросло в 15 раз. Увеличилось и донатов: 8,8 млн транзакций в месяц против 1 млн транзакций в месяц в 2023 году.

По сравнению с первым годом полномасштабной войны средняя сумма доната увеличилась в 1,6 раза: с 250 до 410 грн. Соответственно, растет и общая сумма собранных средств: за неполный год уже собрано на банки почти 40 млрд грн. Это в 1,4 раза больше, чем за весь прошлый год, и почти в 5 раз больше, чем в 2022 году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+30
Mini Mi
Mini Mi
5 декабря 2024, 13:42
#
Потому что у великих фондах на сами фонды идёт половина собранного.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами