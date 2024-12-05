Украинцы чаще начали донатить на «банки» — Опендатабот

С начала года в Украине официальный перечень волонтеров вырос в 1,5 раза — до 10 тысяч человек. При этом украинцы чаще стали донатить на банки, чем большим фондам и благотворительным организациям. Об этом сообщает Опендатабот.

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В этом году в реестр добавилось около 3,5 тыс. волонтеров. Ежемесячно официальный перечень рос в среднем на 310 человек.

Больше всего волонтеров зарегистрировано в Киеве — 1,6 тыс. (15,6%), далее следуют прифронтовая Харьковщина — 951 (9,1%) и Киевская область — 896 (8,6%).

А наибольший прирост новых волонтеров в этом году произошел в Ровенской и Запорожской областях: в 1,8 раза в обоих регионах.

Впрочем, помогают армии и проводят собрание не только официально зарегистрированных волонтеров, но и рядовые люди, в частности, собирая средства на банки в monobank. 115 тысяч человек ежемесячно открывают волонтерские банки в этом году. К сравнению, в прошлом году собрание открывало в 1,3 раза меньше людей — около 85 тысяч.

Сборы на банке для удобства могут проводить как волонтеры, так и сами военные — выделить четкую категорию владельцев банок невозможно.

Украинцы чаще донатят на банки

Украинцы стали чаще донатить именно на банки, чем крупным фондам и благотворительным организациям. К сравнению, три крупнейших фонда страны (Фонд Притулы, Повернись живым и United24) за весь прошлый год собрали около 19 млрд грн.

Около 2 млн человек ежемесячно смахивают на банке — по сравнению с первыми месяцами полномасштабной войны количество господ выросло в 15 раз. Увеличилось и донатов: 8,8 млн транзакций в месяц против 1 млн транзакций в месяц в 2023 году.

По сравнению с первым годом полномасштабной войны средняя сумма доната увеличилась в 1,6 раза: с 250 до 410 грн. Соответственно, растет и общая сумма собранных средств: за неполный год уже собрано на банки почти 40 млрд грн. Это в 1,4 раза больше, чем за весь прошлый год, и почти в 5 раз больше, чем в 2022 году.