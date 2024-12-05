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5 декабря 2024, 11:32 Читати українською

Наблюдательный совет Нафтогаза назначил исполняющего обязанности главы компании

Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» избрал и.о. главы правления компании финансового директора Нафтогаза Романа Чумака. Об этом сообщает пресс-служба Группы Нафтогаз.

Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» избрал и.
Фото: t.me_NaftogazUA

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Данное решение поддержали все семь членов наблюдательного совета.

Наблюдательный совет также принял решение начать процесс отбора нового руководителя компании, с целью завершить этот процесс к концу первого квартала 2025 года.

Что известно о Романе Чумаке

Чумак является членом правления Нафтогаза с сентября 2021 года. Он отвечает за налаживание взаимоотношений предприятий Группы Нафтогаз с банками и финансовыми учреждениями, привлечением финансирования на отечественном и международных финансовых рынках, краткосрочным планированием и балансированием ликвидности группы, осуществлением операций с ценными бумагами и другими казначейскими операциями Группы.

Всего в Нафтогазе Чумак работает более 19 лет. До этого работал в крупных банковских учреждениях и частном бизнесе.

Высшее образование получил в Киевском государственном торгово-экономическом университете, имеет степень кандидата экономических наук.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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