Наблюдательный совет Нафтогаза назначил исполняющего обязанности главы компании

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Данное решение поддержали все семь членов наблюдательного совета.

Наблюдательный совет также принял решение начать процесс отбора нового руководителя компании, с целью завершить этот процесс к концу первого квартала 2025 года.

Что известно о Романе Чумаке

Чумак является членом правления Нафтогаза с сентября 2021 года. Он отвечает за налаживание взаимоотношений предприятий Группы Нафтогаз с банками и финансовыми учреждениями, привлечением финансирования на отечественном и международных финансовых рынках, краткосрочным планированием и балансированием ликвидности группы, осуществлением операций с ценными бумагами и другими казначейскими операциями Группы.

Всего в Нафтогазе Чумак работает более 19 лет. До этого работал в крупных банковских учреждениях и частном бизнесе.

Высшее образование получил в Киевском государственном торгово-экономическом университете, имеет степень кандидата экономических наук.