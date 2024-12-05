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5 декабря 2024, 12:00 Читати українською

Праздничное предложение от Trustee Plus: лучшая криптокарта бесплатно

Trustee Plus подготовила специальное предложение к зимним праздникам. С 5 декабря по 5 января пользователи могут бесплатно оформить криптокарту. Для этого достаточно выполнить всего семь транзакций на сумму от 50 евро. После выполнения этого условия стоимость карты автоматически возвращается на ваш евробаланс в кошельке.

Этот сервис объединяет удобство криптокошелька с возможностями платежной карты, позволяя пользователям легко использовать криптовалюту для покупок. Trustee Plus делает повседневные расходы удобными: вы можете оплачивать покупки как в магазинах, так и онлайн. А интеграция с Google Pay и Apple Pay добавляет ещё больше комфорта.

Карта Trustee Plus предоставляет выгодные условия: лимиты на операции составляют до 5000 евро в день и до 50 000 евро в месяц. Все транзакции проводятся напрямую с криптовалютного баланса, что позволяет использовать цифровые активы так же просто, как обычные деньги.

Кроме того, карта признана лучшей в своем сегменте в 2024 году согласно рейтингу Incrypted, а на независимых платформах сотни пользователей высоко оценили её качество. Trustee Plus уже установили более 600 тысяч пользователей, а количество активных карт превысило 120 тысяч.

«Мы постоянно работаем над улучшением нашего сервиса, добавляя новые функции для удобства пользователей. Например, теперь стоимость карты возвращается автоматически после выполнения условий акции. Это быстро, просто и без задержек», — рассказала Ксения Житомирская, главный разработчик и СТО Trustee Plus.

USDT TRC20 кошелек Trustee Plus не стоит на месте. Вскоре пользователям станет доступна физическая версия карты, которая уже вызвала большой интерес. За первые 24 часа после анонса компания получила более 5000 предварительных заказов.

Сервис также предлагает дополнительные инструменты для работы с криптовалютой: покупка биткоинов, обмен стейблкоинов без комиссии, вывод средств на банковские карты и многое другое.

Trustee Plus делает финансовые операции проще, а праздничные покупки — комфортнее. Присоединяйтесь!

Источник: Минфин
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