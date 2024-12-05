Курс валют на 5 декабря: в обменниках евро подорожал на пять копеек

В четверг на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже снизился на 2 копейки. Евро в покупке подорожал на 5 копеек, а в продаже подешевел на 3 копейки.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке снизился на 2 копейки, а в продаже не изменился. Евро подорожал на 5 копеек в покупке и в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−41,95 грн, евро покупают за 43,60 грн, а продают за 44,20 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,75−41,80, евро — 44,10−44,25 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,63−41,67 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,86−43,89 грн/евро.

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