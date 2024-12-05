В четверг, 5 декабря, графики отключения света для бытовых потребителей будут применять с 06:00 до 22:00, для бизнеса — с 05:00 до 23:00. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Для бытовых потребителей свет сегодня будут отключать до 22:00
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Для бытовых потребителей
- 06:00 — 07:00 — одна очередь отключений
- 07:00 — 20:00 — две очереди отключений
- 20:00 — 22:00 — одна очередь отключений
Для промышленности и бизнеса
- 05:00 — 23:00 — применение графиков ограничения мощности
Энергетики предупредили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
Актуальную информацию о графиках отключений в регионе можно узнать на сайте или на официальных страницах облэнерго в соцсетях.
Источник: Минфин
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