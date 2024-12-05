Для бытовых потребителей свет сегодня будут отключать до 22:00

В четверг, 5 декабря, графики отключения света для бытовых потребителей будут применять с 06:00 до 22:00, для бизнеса — с 05:00 до 23:00. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Для бытовых потребителей

06:00 — 07:00 — одна очередь отключений

07:00 — 20:00 — две очереди отключений

20:00 — 22:00 — одна очередь отключений

Для промышленности и бизнеса

05:00 — 23:00 — применение графиков ограничения мощности

Энергетики предупредили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

Актуальную информацию о графиках отключений в регионе можно узнать на сайте или на официальных страницах облэнерго в соцсетях.