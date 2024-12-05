За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 580 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 748 950 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 4 декабря: 1 580 российских оккупантов, 13 танков и 31 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 748950 (+1580) человек,
- танков — 9506 (+13) ед,
- боевых бронированных машин — 19472 (+22) ед,
- артиллерийских систем — 21023 (+21) ед,
- РСЗО — 1253 (+0) ед,
- средства ПВО — 1020 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 19977 (+31),
- крылатые ракеты — 2855 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 30843 (+97) ед,
- специальная техника — 3630 (+2).
Источник: Минфин
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