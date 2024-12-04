Баланс взаиморасчетов Польши и ЕС сократился до 1 млрд евро

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 декабря 2024, 19:41 Читати українською

Баланс взаиморасчетов Польши и ЕС сократился до 1 млрд евро

Польша получила денег из фондов и бюджета Евросоюза всего на 1,1 млрд евро больше, чем заплатила в европейский бюджет обязательные взносы в 2023 году. Это самый плохой результат во взаиморасчетах с момента вступления Польши в Евросоюз в 2004 году, пишет издание Wprost со ссылкой на данные Министерства финансов, передает Liga.net.

Польша получила денег из фондов и бюджета Евросоюза всего на 1,1 млрд евро больше, чем заплатила в европейский бюджет обязательные взносы в 2023 году.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В частности, Польша заплатила в бюджет ЕС 30,4 млрд злотых (6,9 млрд евро), а получила 34,8 млрд злотых (8 млрд евро) в 2023 году. В прошлом году положительный баланс составил 21,7 млрд злотых (5 млрд евро). Рекордный баланс был достигнут в 2020 году — 55,4 млрд злотых (12,7 млрд евро).

В 2005—2022 годах Польша была одним из крупнейших бенефициаров фондов ЕС. В последние два десятилетия Польша получала десятки миллиардов евро в виде субсидий на развитие инфраструктуры, образования и защиты окружающей среды.

Однако 2023 стал переломным — снизилась эффективность привлечения средств и темпы реализации проектов, финансируемых за европейские деньги.

В Минфине подчеркивают, что Польша должна сосредоточиться на улучшении освоения средств во избежание увеличения потерь в будущем.

Ожидается, что по итогам 2024 года баланс Польши во взаиморасчетах с ЕС существенно улучшится. В феврале ЕС разморозил 137 млрд евро для Польши, долгое время были заблокированы из-за претензий к верховенству права в стране.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами