В ФРС заговорили про замедление или приостановке снижения ставки

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что, возможно, пришло время замедлить темпы снижения процентных ставок на фоне более высокой инфляции и ослабления опасений по поводу рынка труда. Об этом пишет Bloomberg.

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Чиновник банка отметил, что, вероятно, будет уместно продолжать снижение ставок со временем, но поддержал осторожный подход, подчеркнув, что риски слишком быстрого смягчения политики выше, чем опасности из-за недостаточного ослабления.

«Кажется важным сохранить гибкость в политике, и сейчас может быть правильно рассмотреть замедление темпов снижения процентных ставок или паузу, чтобы тщательно оценить текущее экономическое положение, поступающую информацию и перспективы», — заявил Мусалем.

Он также повторил, что ФРС близка к достижению своих целей по занятости и стабильности цен, и что монетарная политика находится в хорошей позиции.

Чиновники центробанка снизили процентные ставки на три четверти процентного пункта с сентября. Некоторые представители ЦБ призывают к осторожному подходу к снижению ставок на фоне нестабильных данных по инфляции и признаков устойчивого рынка труда. Следующее заседание запланировано на 17−18 декабря.