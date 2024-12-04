Межбанковский валютный рынок — закрытие

Согласно данным «Минфин», торги закрылись в диапазоне 41,6300−41,6700 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 43,7073−43,7326 грн/евро. Рублевый рынок закрылся котировками — грн/рубль.

Открылись торги по доллару в диапазоне 41,6800−41,7000 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 43,8056−43,8141 грн/евро, торги по рублю — грн/рубль.

Напомним, 3 декабря торги завершились в диапазоне 41,6800−41,7000 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 43,8598−43,8642 грн/евро, торги по рублю — 0,0000−0,0000 грн/руб.