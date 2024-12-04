Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил инвестиции в Украину на сумму более 1,3 млрд евро. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Совет директоров ЕБРР одобрил инвестиции в Украину более чем на 1,3 миллиарда евро
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«Речь идет о 8 проектах в поддержку государственного и частного секторов. В частности, в сфере восстановления транспортной и энергетической инфраструктуры, в поддержке правительственных программ по развитию распределенной генерации и усилению энергоэффективности», — отметил премьер.
Он также подчеркнул, что часть средств — это безвозвратные гранты.
Источник: Минфин
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