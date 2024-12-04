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4 декабря 2024, 16:44 Читати українською

Правительство привлекло почти 1,4 триллиона от продажи ОВГЗ на протяжении военного положения

По данным Депозитария НБУ, за 11 месяцев 2024 года правительство привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах почти 579 млрд грн в эквиваленте: 436 855,7 млн грн, $2,73 млрд и 754,9 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По данным Депозитария НБУ, за 11 месяцев 2024 года правительство привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах почти 579 млрд грн в эквиваленте: 436 855,7 млн грн, $2,73 млрд и 754,9 млн евро.
Фото: НБУ

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На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 220 270,5 млн грн, $2,48 млрд и 918,3 млн евро.

Отмечается, что в течение января — ноября 2024 заимствование Министерства финансов на внутреннем долговом рынке почти на 219,84 млрд грн в эквиваленте превышали выплаты по облигациям внутреннего государственного займа, в частности в ноябре — на 36,22 млрд грн в эквиваленте.

Роловер вложений в ОВГЗ (соотношение номинала проданных на аукционах и погашенных в соответствии с условиями их выпуска ценными бумагами) за январь — ноябрь составляет 150% во всех валютах по текущему официальному курсу.

Всего с начала полномасштабной войны до 30 ноября 2024 правительством на первичных аукционах привлечено почти 1,4 трлн грн в эквиваленте:

  • 991 031,4 млн грн,
  • $8,34 млрд,
  • 2,47 млрд евро.

За этот период на погашение по ОВГЗ направлено 649,6424 млрд грн, $8,61 млрд и 2,17 млрд евро.

Наибольший объем этих ценных бумаг сконцентрирован банками — первичными дилерами.

Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. По состоянию на 1 декабря 2024 г. он составлял:

  • 86,86 млрд грн, или 29,8% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (на 1 ноября 86,55 млрд грн, или 32,4%);
  • $1,48 млрд, или 51,5% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долларах США (на 1 ноября — $1,58 млрд, или 52,9%);
  • 163,6 млн. евро, или 29,1% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро (на 1 ноября — 155 млн. евро, или 27,6%).

Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц на 1 декабря 2024 составил 155,7 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 74,9 млрд грн в эквиваленте на 1 декабря 2023 года — рост более чем вдвое.

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов по состоянию на 1 декабря 2024 составил 7,61 млрд грн, $30,2 млн и 0,1 млн евро.

Министерство финансов в ноябре 2024 года погасило военные ОВГЗ на сумму 15,97 млрд грн и $300 млн.

Академия «Минфин»: Инвестирование в ОВГЗ

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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TAN72
TAN72
4 декабря 2024, 16:58
#
Включение печатного станка не за горами.
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0
Anatoll France
Anatoll France
4 декабря 2024, 18:05
#
Де результати? Тіки косячні міни і десяток дронів?
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