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4 декабря 2024, 15:17 Читати українською

Украинцы купили почти на 10% больше отечественных товаров после запуска Нацкешбека

Запуск программы «Национальный кэшбек» позволил увеличить количество купленных товаров, произведенных в Украине, на 9,5%. Об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины по результатам проведенного совместно с компанией Num8erz и при содействии Министерства экономики Украины исследования, передает Укринформ.

Запуск программы «Национальный кэшбек» позволил увеличить количество купленных товаров, произведенных в Украине, на 9,5%.

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Что известно

Отмечается, что в исследовании представлены результаты влияния программы на продажу продуктов питания через два месяца после запуска кэшбека по сравнению с таким же периодом до того.

«Запуск программы «Национальный Кэшбэк» позволил увеличить количество купленных товаров, произведенных в Украине, на 9,5%. То есть доля таких товаров (в штуках) через два месяца после запуска национальной программы заметно выросла по сравнению с двумя месяцами, предшествующими старту «Национального кэшбека», — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, в гривнах выручки выросли всего на 4%, что частично объясняется наличием промо на товары, являющиеся участниками программы.

Так, за указанный период, с 1 сентября 2024 г., когда программа стартовала в тестовом режиме, почти на 5% чаще такие товары попадали в промо-акции.

Подробности

В то же время количество чеков через два месяца после старта программы «Национальный кэшбек» увеличилось всего на 0,1%. Проникновение в чеки товаров не увеличилось. Однако украинцы заметно расширили размер разовых закупок в свою корзину: либо за счет увеличения количества покупаемых ранее единиц, либо сделав выбор в пользу украинского производителя.

Основной категорией участвующих в программе украинцев являются «скорее чувствительные к цене люди» (44%) и «чувствительные к цене люди» (17%). Товары с кэшбеком в их корзинах занимают 23% и 24% соответственно.

Категория «чувствительные к цене люди» увеличили свои покупки на 9,4%. В категории «скорее чувствительных к цене людей» рост зафиксирован на уровне 5% товаров из «Национального кэшбека».

Источник: Минфин
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