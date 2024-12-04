ЕЦБ продолжит смягчение денежно-кредитной политики

Европейский центральный банк будет продолжать смягчение денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы, считает член совета руководителей ЕЦБ и глава центробанка Финляндии Олли Рен, передает Интерфакс-Украина.

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Что известно

Инфляция в еврозоне замедлилась до целевых 2%, в то время как рост экономики валютного блока остается неустойчивым, сказал Рен в интервью газете Helsingin Sanomat.

«Эти факторы придают основания для снижения процентной ставки в декабре, и такое направление денежно-кредитной политики будет сохраняться в ближайшие месяцы», — отметил он.

Темп роста цен в сфере услуг по-прежнему несколько высок, что обусловлено сравнительно большим повышением зарплат в этом секторе, добавил Рен.

Подробности

С учетом текущих экономических данных возврат к нулям процентным ставкам «маловероятно», сказал Рен. Он отметил, что ЕЦБ располагает нетрадиционными инструментами денежно-кредитной политики, которые можно использовать в случае чрезмерного замедления инфляции.

Рен оценивает нейтральный уровень процентной ставки примерно в 2,5% и считает вероятным выход на этот уровень к концу зимы. В контексте Финляндии зима может затянуться и до июня, пошутил он.

Ожидается, что на прошедшем на следующей неделе заседании ЕЦБ снизит ключевую ставку по депозитам на четверть процентного пункта, до 3%.