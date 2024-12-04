Пол Аткинс может отказаться от должности главы SEC, TRX обновил исторический максимум: что нового

Пол Аткинс может отказаться от должности главы SEC

Бывший комиссар Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Пол Аткинс стал главным претендентом на должность главы регулятора. Но сам он не желает эту работу. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Аткинс был замечен в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде на этой неделе. Один из источников отметил, что у него была запланирована беседа с избранным президентом на 1−2 декабря 2024 года.

При этом, как отметили в издании, сам Аткинс склоняется к тому, чтобы отказаться от этой должности. Причина этого якобы кроется в огромном объеме работы по реорганизации Комиссии после Гэри Генслера, который намерен уйти в отставку 20 января 2024 года.

Аткинс является основателем и CEO консалтинговой компании Patomak Global Partners. Также он занимал должность комиссара SEC с 2002 по 2008 год.

О том, что именно Аткинс является главным претендентом на должность главы Комиссии, пресса сообщила в конце ноября. Бывший глава Комиссии по торговле товарными фьючерсами Крис Джанкарло считает его лучшим вариантом.

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