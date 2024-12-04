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4 декабря 2024, 12:31 Читати українською

Пол Аткинс может отказаться от должности главы SEC, TRX обновил исторический максимум: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Пол Аткинс может отказаться от должности главы SEC

Бывший комиссар Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Пол Аткинс стал главным претендентом на должность главы регулятора. Но сам он не желает эту работу. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Аткинс был замечен в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде на этой неделе. Один из источников отметил, что у него была запланирована беседа с избранным президентом на 1−2 декабря 2024 года.

При этом, как отметили в издании, сам Аткинс склоняется к тому, чтобы отказаться от этой должности. Причина этого якобы кроется в огромном объеме работы по реорганизации Комиссии после Гэри Генслера, который намерен уйти в отставку 20 января 2024 года.

Аткинс является основателем и CEO консалтинговой компании Patomak Global Partners. Также он занимал должность комиссара SEC с 2002 по 2008 год.

О том, что именно Аткинс является главным претендентом на должность главы Комиссии, пресса сообщила в конце ноября. Бывший глава Комиссии по торговле товарными фьючерсами Крис Джанкарло считает его лучшим вариантом.

BitGo запустил розничную криптоторговую платформу

Провайдер инфраструктуры для цифровых активов BitGo запустил специализированную розничную платформу для операций с криптовалютами.

BitGo Retail предоставляет индивидуальным инвесторам доступ к регулируемым услугам торговли, стейкинга, кредитования, кошельков, холодного и самостоятельного хранения.

Основанная в 2013 году компания до сих пор ориентировалась на институциональных клиентов. BitGo хранит криптовалюты биржевых фондов от ARK Invest, 21Shares и CoinShares, является одной из пяти одобренных платформ для распределения активов Mt.Gox.

Компания также выпускает самый большой «обернутый» биткоин на Ethereum — WBTC.

Сложность майнинга биткоина достигла нового рекорда

В результате очередного пересчета сложность майнинга первой криптовалюты увеличилась на 1,59%. Показатель обновил максимум на отметке 103,9 T.

Средний хешрейт за период предыдущего изменения значения составил 832,7 EH/s, интервал между блоками — менее девяти минут.

Согласно Glassnode, показатель мощности сети 21 ноября достиг максимума в 781 EH/s. После этого он скорректировался до отметки 717 EH/s.

TRX обновил исторический максимум

Нативный токен сети TRON — TRX — обновил исторический максимум (ATH) на отметке $0,43 в ночь на 4 декабря 2024 года. В результате актив вошел в топ-10 крупнейших по капитализации криптовалют. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

К моменту написания новости TRX торгуется на уровне $0,39. За сутки актив вырос почти на 70%, за неделю — на 98%.

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Источник: Минфин
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