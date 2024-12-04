Украинцы задолжали по микрокредитам 16 миллиардов

За девять месяцев 2024 года украинцы взяли 5,9 млн. микрокредитов на 37,11 млрд. грн. Количество ссуд осталось почти неизменным по сравнению с прошлым годом, но сумма выданных кредитов выросла в 1,3 раза. Об этом сообщает «Опендатабот».

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Так, за год средняя сумма микроссуды выросла на 28%: с 4 830 грн ($126) в прошлом году до 6 190 грн (около $150) в этом году. По сравнению с 2021 годом сумма микроссуды в эквиваленте даже несколько упала: в то время украинцы, в среднем, ссужали $168.

В среднем в этом году украинцы ежемесячно заключают 670 тысяч договоров — столько же, как и в прошлом. В 2021 году этот показатель достигал 1,2 миллиона в месяц.

С начала этого года общая сумма задолженности украинцев по микрокредитам выросла в 1,7 раза: с 9,3 млрд. грн. до 16,02 млрд. грн.

90% микроссуд в этом году берутся онлайн, а большинство договоров заключались на срок от 3 месяцев до 1 года.