Курс валют на 4 декабря: в банках доллар подорожал на пять копеек

В среду на наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже. Евро в покупке не изменился, а в продаже подешевел на 5 копеек.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 2 копейки в покупке и продаже. Евро в покупке не изменился, а в продаже подорожал на 2 копейки.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−41,99 грн. Евро покупают за 43,60 грн, а продают за 44,25 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,78−41,83, евро — 44,10−44,27 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,68−41,70 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,80−43,81 грн/евро.

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