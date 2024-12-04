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4 декабря 2024, 11:22 Читати українською

Корейская вона восстанавливается после короткого военного положения

Валюта Южной Кореи возобновилась, в то время как акции упали в среду, поскольку инвесторы готовились к длительной политической неопределенности после короткого декрета о военном положении, объявленного президентом Юн Сук Йолом. Об этом пишет Bloomberg.

Валюта Южной Кореи возобновилась, в то время как акции упали в среду, поскольку инвесторы готовились к длительной политической неопределенности после короткого декрета о военном положении, объявленного президентом Юн Сук Йолом.

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Что известно

Вона подорожала на 1,6% до 1,406,35 за доллар, отыграв почти все свои ночные потери. Индекс Kospi снизился на 2,3%, в то время как показатель волатильности фондового рынка был на пути к наибольшему росту за последние три месяца. Кредитно-дефолтные свопы по государственному долгу Южной Кореи выросли на 2,75 базисных пунктов.

Юн спровоцировал хаос своим указом, изданным поздно вечером во вторник, что привело к резкому падению и связанных с Южной Кореей биржевых фондов в течение одной ночи.

Хотя чрезвычайная обеспокоенность развеялась, когда финансовые власти быстро пообещали придать «неограниченную ликвидность», восприятию инвесторами финансовых рынков Южной Кореи был нанесен значительный ущерб.

Подробности

Политические потрясения подвергают сомнению усилия правительства, направленные на повышение статуса страны с развитой рыночной экономикой в мировых индексах. Это еще один удар по фондовому рынку страны после того, как около года назад администрация Юна шокировала мировое инвестиционное сообщество внезапным запретом на короткие продажи.

Банки были среди тех, кто больше всего пострадал от распродажи акций в среду вместе с компаниями, которые считаются связанными с политикой Юна, включая ядерную энергетику и корпоративную реформу. Акции Samsung Electronics Co., крупнейшей компании страны, упали на 3%, прежде чем остановить падение.

Корейские активы демонстрируют одни из самых плохих показателей в мире на фоне экономического кризиса в Китае и угроз Дональда Трампа ввести значительные торговые тарифы после его победы на выборах в США. В этом году она упала почти на 9% по отношению к доллару, что является худшим показателем среди азиатских валют, а корейский индекс Kospi упал примерно на 8%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
paff
paff
4 декабря 2024, 12:51
#
Вони балакають — Вона працює
+
0
TattiReuven
TattiReuven
4 декабря 2024, 13:04
#
Сегодня день Кореи на минфин?
Или нас к чему то готовят?
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