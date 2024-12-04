Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще шесть кейсов.
НКЦБФР расширила список сомнительных инвестпроектов
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Сомнительные инвестиционные проекты
- FX WAVE
- VELES Finance
- Nixvolut
- RannForex
- Cinpax
- Billions Investment
В Комиссии напомнили потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием:
- через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется,
- лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.
Полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».
Источник: Минфин
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