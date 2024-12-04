Графики отключения света сегодня будут действовать дольше

В среду, 4 декабря, графики отключения света для населения и бизнеса будут применяться с 06:00 до 22:00. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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Для бытовых потребителей

Ограничения для бытовых потребителей будут такими:

06:00 — 07:00 — одна очередь отключений;

07:00 — 20:00 — две очереди отключений;

20:00 — 22:00 — одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса

Ограничения для промышленности и бизнеса будут действовать с 06:00 до 22:00.

Энергетики отметили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

«Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях», — заявили в компании.

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