В среду, 4 декабря, графики отключения света для населения и бизнеса будут применяться с 06:00 до 22:00. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Графики отключения света сегодня будут действовать дольше
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Для бытовых потребителей
Ограничения для бытовых потребителей будут такими:
- 06:00 — 07:00 — одна очередь отключений;
- 07:00 — 20:00 — две очереди отключений;
- 20:00 — 22:00 — одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса
Ограничения для промышленности и бизнеса будут действовать с 06:00 до 22:00.
Энергетики отметили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
«Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях», — заявили в компании.
Графики для Киева
Графики для Киевской области
Источник: Минфин
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