За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 670 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 747370 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 3 декабря: 1 670 российских оккупантов, 7 танков и 29 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 747370 (+1670) человек,
- танков — 9493 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 19450 (+31) ед,
- артиллерийских систем — 21002 (+26) ед,
- РСЗО — 1253 (+0) ед,
- средства ПВО — 1020 (+1) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 19946 (+29),
- крылатые ракеты — 2855 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 30746 (+80) ед,
- специальная техника — 3628 (+1).
Источник: Минфин
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