Министерство финансов 3 декабря на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 22,62 млрд грн, что на 3,47 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 19,15 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Минфин привлек более 22 миллиардов от продажи облигаций
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Что предлагали инвесторам
Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:
- 5,24 млрд грн под 15,09% с погашением 4 февраля 2026;
- 5,10 млрд грн под 16,17% с погашением 14 апреля 2027;
- 5,06 млрд грн под 16,46% с погашением 3 ноября 2027;
- 7,21 млрд грн под 15,22% с погашением 10 мая 2028 года (на прошлой неделе ставка была 16,01%).
О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
Академия «Минфин»: Инвестирование в ОВГЗ
Источник: Минфин
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