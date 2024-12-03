К закрытию межбанка доллар подешевел на 2 копейки в покупке и продаже. Евро выросло на 7 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 3 декабря: доллар на межбанке подешевел на 2 копейки, а евро немного выросло
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Открытие 3 декабря
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Закрытие 3 декабря
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Изменения
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41,70/41,72
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41,68/41,70
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2 /2
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43,78/43,80
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43,85/43,86
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7/6
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,45−41,95 грн. Евро покупают за 43,60 грн., а продают за 44,30 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,80−41,85, евро — 44,10−44,25 грн.
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Источник: Минфин
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