Курс валют на вечер 3 декабря: доллар на межбанке подешевел на 2 копейки, а евро немного выросло

К закрытию межбанка доллар подешевел на 2 копейки в покупке и продаже. Евро выросло на 7 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 3 декабря Закрытие 3 декабря Изменения доллар 41,70/41,72 41,68/41,70 2 /2 евро 43,78/43,80 43,85/43,86 7/6

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,45−41,95 грн. Евро покупают за 43,60 грн., а продают за 44,30 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,80−41,85, евро — 44,10−44,25 грн.

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