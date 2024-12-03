Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил, что в стране было введено военное положение. Он обвинил оппозицию в «антигосударственной деятельности, предусматривающей восстание». Об этом пишет ряд корейских изданий, в том числе и Korea Times.
Южная Корея объявила военное положение: как реагируют рынки
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Что известно
По словам президента, это сделали, чтобы не дать просеверокорейским силам лишить граждан Южной Кореи «их свободы и счастья» и поддерживать конституционный порядок.
«Чтобы защитить либеральную Южную Корею от угроз, представляющих коммунистические силы Северной Кореи, и ликвидировать антигосударственные элементы, я объявляю чрезвычайное военное положение», — сказал глава государства.
Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия подала в парламентский бюджетный комитет сокращенный проект бюджета и подала представление об импичменте государственному аудитору и главному прокурору.
Реакция рынков
- Биткоин резко упал до $94 тыс. Впрочем, покупатели сразу перехватили инициативу и на момент написания новости актив возобновляется.
- Крупнейшие корейские криптобиржи Upbit и Bithumb испытали сбой из-за резкого роста трафика.
- Золото напротив резко выросло до $2655.
- S&P 500 немного вырос при открытии фондового рынка в США.
Источник: Минфин
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