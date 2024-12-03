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3 декабря 2024, 16:40 Читати українською

Южная Корея объявила военное положение: как реагируют рынки

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил, что в стране было введено военное положение. Он обвинил оппозицию в «антигосударственной деятельности, предусматривающей восстание». Об этом пишет ряд корейских изданий, в том числе и Korea Times.

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил, что в стране было введено военное положение.

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Что известно

По словам президента, это сделали, чтобы не дать просеверокорейским силам лишить граждан Южной Кореи «их свободы и счастья» и поддерживать конституционный порядок.

«Чтобы защитить либеральную Южную Корею от угроз, представляющих коммунистические силы Северной Кореи, и ликвидировать антигосударственные элементы, я объявляю чрезвычайное военное положение», — сказал глава государства.

Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия подала в парламентский бюджетный комитет сокращенный проект бюджета и подала представление об импичменте государственному аудитору и главному прокурору.

Реакция рынков

  • Биткоин резко упал до $94 тыс. Впрочем, покупатели сразу перехватили инициативу и на момент написания новости актив возобновляется.
  • Крупнейшие корейские криптобиржи Upbit и Bithumb испытали сбой из-за резкого роста трафика.
  • Золото напротив резко выросло до $2655.
  • S&P 500 немного вырос при открытии фондового рынка в США.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Bogdan Suvorov
Bogdan Suvorov
3 декабря 2024, 18:14
#
Думаю потратить тысячу Зеленского на военную облигацию чтобы создать в гугльплее приложение для контроля и учёта военных облигаций, но не с кем разрабатывать это приложение, а самому не интересно. Клод создал артифакт для меня, но создатель приложения в гугльплее «Свитло Суми» согласен работать только за чашку кавы со мной (((
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